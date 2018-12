Audiência Pública apresentará Relatório Detalhado da Saúde Municipal no 2º Quadrimestre

Crédito: INFORMAÇÕES À IMPRENSA: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Saúde realizará às 8h da próxima quinta-feira, 06, audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores para apresentar a prestação de contas do 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (Maio à Agosto), seguindo assim a legislação e recomendação dos órgãos de controle que pedem a divulgação do relatório para a transparência dos investimentos e planejamento da saúde municipal.

No último mês de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde apresentou o 1º RDQA/2018 com os detalhes sobre a produção de saúde na atenção básica, ações de promoção à saúde, capacitações, dentre outras atividades realizadas em prol da saúde da população. A SEMSA afirma que a participação popular nesta audiência é de grande importância.