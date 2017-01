Atendimento do “Programa do Glaucoma” será no sábado, 04, na Antiga Policlínica

A Prefeitura Municipal de Currais Novos por meio da Secretaria Municipal de Saúde comunica que o atendimento aos pacientes do “Programa do Glaucoma” será realizado no próximo sábado, 04 de fevereiro, a partir das 8h na Antiga Policlínica (Em frente ao Instituto Vivaldo Pereira – IVP). A Secretaria de Saúde informa que é necessário que todos os pacientes apresentem no ato da consulta os seguintes documentos: xérox do RG, cartão do SUS, e o comprovante de residência, já que haverá a atualização nos cadastros. Para os pacientes de primeira consulta (triagem) haverá a limitação de 20 atendimentos, número estabelecido pela regulação do programa, e que para serem atendidos é necessário o encaminhamento do médico (encaminhando o paciente ao programa de Glaucoma), além das Xerox do RG, cartão do SUS e comprovante de residência.