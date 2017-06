Assu sedia 1ª Conferência Regional de Saúde da Mulher

A 1ª Conferência Regional da Saúde da Mulher, realizada nesta quarta-feira (14) em Assu, sede da 8ª Região de Saúde, teve como tema central Saúde da mulher: desafios para a integralidade com equidade. A Sesap está apoiando o evento, que é coordenado pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS).

As conferências Regionais são espaços legítimos de debates e formulação de propostas para o fortalecimento das políticas públicas. Nesse caso, dentro da programação da 1a CORESMu da 8a Região, os grupos de trabalho, com base nos 4 eixos temáticos, encaminharão propostas para serem debatidas na 1ª Conferência Estadual de Saúde da Mulher (CESMu), que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de julho, em Natal, para a implantação/implementação da Política Estadual de Atenção Integral à Saúde da Mulher e para o fortalecimento da política nacional.

O evento foi realizado no auditório do campus avançado Prefeito Walter de Sá Leitão, da UERN. As conferências regionais vem sendo realizadas seguindo os eixos: I – O papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres; II – O mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres; III – Vulnerabilidades e equidade na vida e na saúde das mulheres e IV – Políticas públicas para as mulheres e a participação social.

O objetivo da conferência é propor diretrizes para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres e efetivar o controle social no Sistema Único de Saúde (SUS) visando a saúde das mulheres.

A Sesap irá presidir o evento no RN, que será coordenado pelo Conselho Estadual de Saúde (CES/RN) em parceria com a Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SPM).

O secretário de estado da Saúde, George Antunes de Oliveira, juntamente com a coordenadora de Promoção da Saúde, Iraci Nestor de Souza, assumiram o compromisso de apoiar, através de suas áreas técnicas, a realização das Conferências Regionais e essa é a última etapa rumo à conferência estadual.