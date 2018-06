Assembleia unificada discutirá casos de violência contra policiais e pauta salarial

Crédito da foto: Divulgação/jornal de frato

As associações de Praças dos Bombeiros e Policiais Militares do Rio Grande do Norte convoca a categoria para uma assembleia geral unificada nesta segunda-feira, 11, a partir das 10h, no Clube Tiradentes, em Natal. A convocação consta nas páginas oficiais das associações em redes sociais.

De acordo com as entidades, o encontro é para discutir os casos de violência contra operadores de Segurança Pública no Estado, além da ausência de previsão para o pagamento do décimo terceiro salário e tendo em vista o item 13 do acordo extrajudicial firmado com o Governo em 10 de janeiro. A recomendação é que todos estejam de preto.

As associações lamentam que não há nenhuma medida concreta para os casos de violência contra policiais das autoridades competentes. A ASSPMBMRN atribui “o número alarmante à omissão do Estado, que não tem o devido cuidado com os seus profissionais da Segurança.

Em 2018, 15 policiais militares foram assassinados no estado. Em menos de sete dias dois morreram. Na última sexta-feira, 8, Melqui Djalcy Rodrigues, 41 anos, morreu depois de ser atingido por tiros na cabeça em uma loja de material de construção no bairro Nova Natal, Zona Norte da capital, na tarde desta sexta-feira (8). Na manhã do dia 2 de junho, o Soldado Kelves Freitas de Brito foi executado. O crime aconteceu no bairro Cohabinal, em Parnamirim, na Grande Natal.