Assembleia sedia lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional

Crédito das Fotos: João Gilberto

O senador Roberto Requião (PMDB/PR) lançou nesta quarta-feira (07), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a Frente em Defesa da Soberania Nacional. Requião é presidente da Frente Parlamentar Mista que discute no Brasil os impactos com as privatizações de órgãos pelo Governo Federal.

“A Frente é um movimento que surgiu no Congresso Nacional, com deputados e senadores, para levantar a consciência do Brasil sobre o que está acontecendo”, explicou Requião. “Estão acabando com o estado social brasileiro, retirando direitos dos trabalhadores, estão acabando com a empresa nacional e nos entregando ao domínio do capital financeiro nacional e internacional, representado no Brasil pelo ministro da Fazenda Henrique Meirelles, pelos bancos, e os interesses do povo brasileiro estão sendo massacrados”, ressaltou o parlamentar.

Para o senador, a Frente tem que lutar pela anulação de “tudo que estão fazendo contra os interesses do povo brasileiro”, disse o senador, que está lançando a Frente em todas as capitais brasileiras, e no Rio Grande do Norte tem apoio do deputado estadual Fernando Mineiro (PT), que viabilizou o evento na Assembleia Legislativa, e também da senadora Fátima Bezerra (PT), que é membro da Frente no Congresso.

“Fico feliz com a presença do senador Roberto Requião aqui, lançando essa Frente, levando em consideração os momentos difíceis que o país está vivendo, levando em consideração as graves ameaças que pairam sobre os interesses nacionais em decorrência de um programa entreguista do Governo”. Para Fátima Bezerra, a Frente surgiu para evitar a dilapidação do Brasil. “O Brasil está sendo vendido. Estão entregando de mão beijada a Petrobras, o Pré-Sal, e agora querem vender a Eletrobras, além da destruição dos direitos trabalhistas”, criticou a senadora, que também aponta a reforma da Previdência como um ataque à classe trabalhadora.

O lançamento da Frente em Natal aconteceu no Plenário Deputado Cortez Pereira, na sede do Legislativo Estadual, e contou com a presença dos deputados Hermano Morais (PMDB) e Ricardo Motta (PSB), além de sindicalistas e representantes de movimentos sociais. O prefeito de Currais Novos, Odon Júnior (PT), também participou do evento.