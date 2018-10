Assembleia RN: 15 deputados se reelegem e nove exercerão primeiro mandato na Casa

Crédito da Foto: João Gilberto



Os eleitores potiguares elegeram no 7 de outubro, os deputados estaduais que vão integrar a 62ª legislatura. Nove novos deputados estaduais foram eleitos e 15 candidatos com mandato renovaram os espaços no legislativo estadual.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e pelas regras estabelecidas pela proporcionalidade das coligações e partidos estão eleitos, por ordem de votação: os deputados Ezequiel Ferreira (PSDB) com 58.221; Gustavo Carvalho (PSDB) com 47.544; Dr. Bernardo (Avante) com 42.049; Tomba Farias (PSDB) com 41.249; Nelter Queiroz (MDB) com 40.717; Hermano Morais (MDB) com 38.053; Galeno Torquato (PSD) com 34.532; George Soares (PR) com 34.263; Raimundo Fernandes (PSDB) com 33.965; Cristiane Dantas (PPL) com 33.860; Kelps (Solidariedade) com 33.819; Getúlio Rêgo (DEM) com 33.477; Isolda Dantas (PT) com 32.963; Kleber Rodrigues (Avante) com 32.755; Vivaldo Costa (PSD) com 32.638; Albert Dickson (PROS) com 31.698; Souza (PHS) com 31.097; Coronel Azevedo (PSL) com 27.606; José Dias (PSDB) com 27.275; Francisco do PT (PT) com 23.448; Eudiane Macedo (PTC) com 22.333; Allyson Bezerra (Solidariedade) com 20.228; Ubaldo Fernandes (PTC) com 20.148; Sandro Pimentel (PSOL) com 19.158 votos.

Ao todo, nove deputados não estarão mais no legislativo estadual no próximo mandato: Gustavo Fernandes (PSDB), Ricardo Motta (PSB), Márcia Maia (PSDB), Carlos Augusto Maia (PCdoB), Larissa Rosado (PSDB), Jacó Jácome (PSD) não foram reeleitos pelo coeficiente eleitoral e pelo quantitativo de votos. O deputado Mineiro Lula (PT) conquistou uma vaga de deputado federal e os dois deputados estaduais Dison Lisboa (PSD) e José Adécio (DEM) por questões jurídicas