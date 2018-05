Assembleia reconhece trabalho de ordem que forma jovens com valores sociais

Crédito das Fotos: Eduardo Maia



A Ordem DeMolay no Rio Grande do Norte foi homenageada na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (7), em sessão solene proposta pelo deputado Kelps Lima (SDD), que tem formação na organização sem fins lucrativos.

“Falta espírito público e pessoas com capacidade de liderança e gerenciamento em nosso Estado. A Ordem DeMolay e Maçonaria vêm construindo esses valores tão ausentes em novas lideranças que já atuam no presente e deverão ser agentes transformadores de nosso futuro”, destacou o deputado.

Na sessão, foram homenageados Joaquim Aprígio Neto, Francisco Assis Brito, Luiz Guerra Fernandes, Francisco de Assis Santiago e Manoel Filho, personalidades da Maçonaria, que mantém a Ordem Demolay, destinada à formação de jovens de sexo masculino entre 12 e 21 anos.

“Acreditamos ser a ordem um investimento e instrumento de mudança que a maçonaria patrocina. Cada DeMolay carrega em seu coração um farol para guiar os demais no momento da escuridão. Mais que formar líderes, formamos cidadãos responsáveis por si e pelos outros”, celebrou Rivaldo do Nascimento, Grande-Mestre Estadual da Maçonaria no Estado.

A celebração contou a participação de diversos jovens DeMolays que virão a ingressar nas atividades da Maçonaria. Eles representam garotos de várias das cidades do Rio Grande do Norte onde a Ordem desenvolve seus trabalhos.