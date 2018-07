Assembleia realiza sessão solene e homenageia nomes importantes da UERN

Crédito da foto: Marcos Garcia

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN) promoveu na manhã desta quinta-feira, 12, uma sessão solene em homenagem aos 50 anos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). A sessão ocorreu no auditório da Fafic no Campus Central.

Personagens importantes da trajetória da universidade, como ex-reitores, ex-presidentes, diretores de Campus pelos relevantes serviços prestados à Universidade e à educação superior no Rio Grande do Norte, foram homenageados. Entre os nomes presentes estão o atual reitor Pedro Fernandes Ribeiro Neto e o ex-reitor Milton Marques (in memorian).

A UERN foi criada em 28 de setembro de 1968, pela Lei Municipal nº 20/68. Nasceu com o nome de Universidade Regional do Rio Grande do Norte – URRN, vinculada à Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte – FURRN.

Confira os homenageados:

Álvaro Marcos Pereira Bevenuto Gonçalves Neto Cláudia Maria Felício Ferreira Tomé Elder Hedonildes da Silva Francisco Canindé Queiroz e Silva Francisco Dantas de Medeiros Neto Genivan Josué Batista Jailson José dos Santos João Batista Cascudo Rodrigues João Batista Xavier João Ismar de Moura José Walter da Fonsêca Maria Das Neves Gurgel de Oliveira Castro Maria Elisa de Alburquerque Maia Marlucia Barros Lopes Cabral Pe. Sátiro Cavalcanti Dantas Pedro Fernandes Ribeiro Neto Antônio de Farias Capristano Rose Mary de Carvalho Teixeira de Souza

(IN MEMORIAN)