Assembleia Legislativa reforça Saúde no RN com entrega de UTI´s Móveis

Crédito da Foto: João Gilberto

A Saúde Pública do Rio Grande do Norte contará com o reforço na rede de atendimento móvel de urgência a partir da entrega de 24 ambulâncias equipadas com UTI que serão doadas pela Assembleia Legislativa para atender todas as regiões do Estado. A solenidade de entrega das unidades acontece nesta terça-feira, às 9h, na Casa Legislativa. Os veículos são do tipo B, classificação que o Ministério da Saúde atribuiu às ambulâncias destinadas ao transporte pré-hospitalar de pacientes com risco de vida e transporte inter-hospitalar, com os equipamentos necessários à manutenção da vida.

Segundo dados do DataSUS, sistema de monitoramento do Ministério da Saúde, só em janeiro deste ano foram realizados 238 atendimentos de urgência na rede hospitalar do Rio Grande do Norte. Com o reforço na entrega dos equipamentos pela Assembleia Legislativa, as estatísticas sobre esse tipo de atendimento devem ser ampliadas, já que as chamadas para atendimento móvel poderão ser cobertas a partir de agora também com os novos veículos.

As ambulâncias são equipadas com os mesmos instrumentos que existem numa UTI física de um hospital, de modo que terão maca articulada e com rodas; suporte para soro e maquinário para procedimentos de reanimação e estabilização do fluxo de oxigênio no organismo. Além disso, ela disporá de kit para parto, com luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, estilete estéril para corte do cordão, saco plástico para placenta, cobertor, compressas cirúrgicas e gazes estéreis entre outros itens.

Os equipamentos que estão sendo doados para os hospitais de todas as regiões do Estado também estarão aptos a realizar atendimento de salvamento terrestre e aquático. Pacientes com lesões imediatas de queimaduras também poderão ser atendidos pelas UTI’s móveis que estão sendo entregues. A Assembleia Legislativa conta com a parceria das gestões municipais para que escalem os profissionais que serão o médico, um enfermeiro ou o técnico de acordo com o grau de classificação para o pronto atendimento ao paciente.