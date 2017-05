Assembleia Legislativa homenageia contabilistas do RN em sessão solene

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, por iniciativa do deputado George Soares (PR), homenageou os contabilistas do Estado nesta segunda-feira (15) pelo Dia dos Contabilistas, celebrado em 25 de abril. O parlamentar, que também é contador, ressaltou que a solenidade repete uma prioridade que estabeleceu e que vem cumprindo a cada ano, de propor à mesa diretora a realização de uma Sessão Solene onde pudesse registrar a data que homenageia a classe contábil do Estado.

“O setor contábil é fundamental para o desenvolvimento do país e esta categoria tem contribuído para o desenvolvimento socioeconômico de nossa terra e de nossa gente. A convicção que tenho com relação à importância deste segmento para o Estado e o país só se fortaleceu depois de ter vivido de perto esta experiência, pois a área de Ciências Contábeis foi a que escolhi como profissão e muito me orgulho de fazer parte dela”, disse George Soares.

O deputado destacou que a data é importante não só para se comemorar, mas também para debater sobre propostas, sugestões e ideias que possam consolidar cada vez mais a presença e destaque do segmento contábil potiguar.

Na ocasião, George Soares lembrou as ações de seu mandato para beneficiar a classe, como o pedido à Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn) para a criação de uma Controladoria Contábil por meio da qual seja prestado assessoramento nesse campo às prefeituras de todo o Estado.

A contadora Lígia Limeira, uma das dez homenageadas e ex-coordenadora de Controle Interno e Auditoria, falou em nome da categoria e enfatizou a importância da honraria e de uma reflexão sobre as perspectivas e desafios da profissão. “A Ciência Contábil vem evoluindo mais e mais. Inicialmente só atendia à demanda de fiscalização, mas atualmente é uma ferramenta indispensável para tomar decisões e para gestão de negócios“.

Também foram homenageados os contabilistas, Cássio Rodrigo da Costa Almeida, membro do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil; Erivan Ferreira Borges, chefe do Departamento do Curso de Ciências Contábeis da UFRN e Doutor em Contabilidade; Horácio Alves Pedroza Neto, ex-presidente do Sindicato dos Contabilistas no Rio Grande do Norte; Ítalo Jones Bezerra Siminea, proprietário da Siminea & Aladim Contadores Associados Ltda; José Rubian Soares Júnior, graduado em Ciências contábeis pela UFRN; Maria da Conceição Cabral, ex-presidente do Sindicato dos Contabilistas no Rio Grande do Norte; Maria das Neves dos Santos Batista, empresária contábil, educadora, palestrante na linha motivacional; Robson Barros de Araújo, representante do grupo de peritos contadores do RN e Sérgio Luís Rodrigues, pós-graduado em consultoria empresarial pela UNP.

Presente na solenidade, Jucileide Leitão, presidente da Academia Norte-riograndense de Ciências Contábeis, fez um histórico sobre o Dia do Contabilista e lembrou grandes profissionais da área, reforçando que “a contabilidade é o meio para que cheguemos a uma real transparência pública”.

Também participaram da sessão solene representantes da categoria, do Estado e do município, como a secretária de Educação, Cláudia Santa Rosa e o controlador-geral do município, José Dionísio Gomes.

Dia do Contabilista

O senador e Patrono dos Contabilistas, João Lyra, instituiu o Dia do Contabilista, prontamente adotado pela classe contábil e, atualmente, oficializado em grande número de municípios. Era o ano de 1926. Em dezembro do ano anterior, João Lyra havia sido eleito presidente do Conselho Perpétuo dos Contabilistas Brasileiros e, em toda a sua vida parlamentar, propôs e fez aprovar várias leis em benefício da profissão contábil o que nos remete um exemplo a ser seguido como parlamentar representante contábil.

O Dia do Contabilista foi oficialmente instituído pela Lei nº 1.989, em 23 de maio de 1979. No memorial da gestão presidencial 1991/1995, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, encontra-se o seguinte texto: “Em 25 de abril comemora-se em todo o Brasil o Dia do Contabilista. A data foi criada em 1926 durante um almoço realizado em São Paulo em homenagem ao Senador João Lyra, que havia consolidado conquistas da Classe no Senado Federal”.

Aos poucos, as comemorações foram ganhando força em todos os estados até esta data se tornar nacional. Atualmente, o dia 25 de abril é utilizado pelas várias entidades representativas do meio contábil e pelas escolas como uma oportunidade para congregar os profissionais e refletir sobre o presente e futuro da Contabilidade no Brasil.