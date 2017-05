Assembleia Legislativa homenageia Companhia Nacional de Abastecimento pelos 27 anos

Criada a partir da lei 8.029/90, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) iniciou suas atividades em 1991, contribuindo para a regularidade do abastecimento e a garantia de renda ao produtor rural. Por seus 27 anos de atividades no Rio Grande do Norte, foi homenageada pela Assembleia Legislativa em sessão solene realizada7 na manhã desta segunda-feira (22), numa iniciativa do presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB).

“Esta solenidade está carregada de reconhecimento acerca da importância da Conab em assegurar o atendimento das necessidades básicas da sociedade e o enorme reconhecimento acumulado sobre a atividade agrícola no Brasil. Acreditamos que este seja um grande momento para refletir sobre o relevante compromisso da empresa com sua missão institucional de construir uma história longa e consistente com a agricultura brasileira”, afirmou Ezequiel Ferreira.

Na solenidade foram homenageados servidores e dirigentes que atuam ou atuaram na companhia. O presidente do Legislativo do RN destacou o trabalho da Conab, que possui unidades armazenadoras em Natal, João Câmara, Currais Novos, Caicó, Assu, Mossoró e Umarizal. O parlamentar citou que, nos últimos cinco anos, foram comercializadas mais de 210 mil toneladas de milho através do programa Vendas em Balcão, auxiliando os pequenos e médios criadores potiguares a atravessar uma das mais duras secas que atingiram o RN.

“Celebrar 27 anos de atividade é para quem, no mínimo, resistiu à passagem do tempo e à sua erosão destruidora. Acreditamos que este seja um grande momento para refletir sobre o relevante compromisso da empresa com sua missão institucional de construir uma história longa e consistente com a agricultura brasileira”, disse o deputado, que enalteceu a dedicação dos servidores e dirigentes que atuaram e atual na companhia.

Pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), foram aplicados, nos últimos quatro anos, mais de R$ 12 milhões para aquisição da produção de 2.238 agricultores familiares. A produção foi distribuída para 594 entidades em 59 municípios do RN.

Ao falar em nome dos homenageados, o superintendente de Orçamento e Finanças, Dalmo Mendes Vieira, citou outras frentes de atuação da Conab, como o fornecimento de alimentos básicos às populações mais vulneráveis: acampados, quilombolas, indígenas, comunidades atingidas por barragens, entre outras. Registrou a assistência humanitária internacional, por meio de doações a países com calamidades públicas.

“As ações da Conab constituem-se em iniciativas das mais relevantes. Matar a fome é mais do que vencer a morte”, afirmou o superintendente, que fez menção especial ao “talento, dedicação e profissionalismo de todos os colaboradores”, reafirmando a gratidão por executarem de forma eficiente e eficaz suas tarefas.

HOMENAGEADOS

Alexandre Filgueira Souza e Silva. Procurador na Superintendência Regional da CONAB/RN (1999 a 2003), e primeiro advogado da então recém-criada Superintendência Regional do RN.

Boris Pinheiro Minora de Almeida. Atual Superintendente Regional

Cleide Edvirges Santos Laia, servidora de carreira da Conab que atualmente ocupa a Diretoria de Política Agrícola.

Ezequiel José Ferreira de Souza. Diretor Nacional de Operações e Diretor Nacional de Gestão de Estoques (1997 a 2002). Em 1998 criou a Superintendência Regional no RN, até então vinculada ao Ceará.

Fábio Vinicius de Souza Mendonça. Engenheiro Agrônomo, já ocupou o cargo de Superintendente Regional (março/2016 a janeiro de 2017).

Francisco de Freitas Diniz. Diretor técnico da Delegacia Federal da Agricultura – RN, Presidente da EMATER e Superintendente Regional da Conab no RN (2000 a 2003).

João Maria Lúcio da Silva. Administrador de empresas, ocupou o cargo de superintendente Regional no período (2011 a 2016).

José Alvares Vieira. Presidente do Sistema FAERN / SENAR, membro do Conselho Fiscal da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, e Presidente do Conselho deliberativo do SEBRAE/RN para o quadriênio 2015/2018.

Paulo César de Oliveira Cavalcanti. Superintendente Regional (1998 a 1999). In memorian.

Satyro Gil de Souza Filho. Servidor de carreira, foi Superintendente Regional (2003 a 2007).