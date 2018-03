Assembleia Legislativa faz entrega de novas ambulâncias na próxima terça-feira

Crédito da Foto: João Gilberto

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte promove na próxima terça-feira (6) solenidade para a entrega de novas 24 ambulâncias que irão atender todas as regiões do Estado, além da capital. Em iniciativa inédita e buscando contribuir para a melhoria das condições de vida dos potiguares, o Legislativo Estadual garantiu, com recursos próprios, reforço para o atendimento emergencial a pacientes do RN. A expectativa é que as unidades estejam circulando o mais breve possível. O evento acontece às 9h, na sede da Casa.

“A Assembleia Legislativa, com o esforço dos deputados e dentro do compromisso de economicidade e transparência, reduziu os gastos, cortou uma média de 40% dos cargos comissionados o que representa uma economia de R$ 20 milhões por ano e agora podemos devolver a sociedade em forma de benefícios, através dessas ambulâncias. O Rio Grande do Norte não pode ficar à mercê dessa crise que enfrentamos e precisamos unir esforços para a sua superação”, afirma o presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB).

Para viabilizar os equipamentos, a Assembleia Legislativa readequou gastos internos através do Planejamento Estratégico pensado pela atual gestão e ampliado diante da necessidade de se aprofundar os cortes em razão da crise. Com os ajustes, o Legislativo conseguiu atravessar o último ano dentro do limite que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e honrar todos os compromissos assumidos, inclusive a aquisição dos equipamentos para a Saúde.

No entendimento do presidente Ezequiel Ferreira, o Legislativo tem cumprido o seu papel, determinado constitucionalmente, e também buscado formas de colaborar com a sociedade de maneira efetiva, com ambulâncias que prestam atendimento à população.

A entrega das ambulâncias contará com a presença dos 24 deputados e dos prefeitos dos municípios a serem contemplados com as unidades de atendimento móvel, que começaram a ser entregues em dezembro do ano passado.