Assembleia Legislativa exalta NAPS e concede título de cidadão ao juiz Undário

Crédito da Foto: João Gilberto

Os 10 anos de atuação do Núcleo de Ações e Programas Socioambientais do Poder Judiciário (NAPS) foram celebrados em sessão solene na Assembleia Legislativa. Na ocasião, o juiz José Undário Andrade, natural de Araripe (PE), foi agraciado com o título de cidadão norte-riograndense. A solenidade, proposta pelo deputado Hermano Morais (MDB), aconteceu na manhã desta sexta-feira (16).

“O núcleo tem como objetivo viabilizar e apoiar as ações e programas sociais ligados ao Poder Judiciário, nos municípios e comarcas em que atua este Poder. Nasceu a partir da premência de promover e ampliar a participação do Poder Judiciário junto à sociedade, em seus diferentes setores, de forma a proporcionar maior eficácia às suas funções institucionais, além de aproximar a instituição da sociedade. Todas essas ações são coordenadas com muito empenho e expertise, pela desembargadora Zeneide Bezerra, a quem homenageamos em nome de toda e equipe”, disse Hermano Morais.

Além dos serviços listados pelo deputado Hermano Morais, são atribuições do Núcleo conduzir os projetos “Justiça na Praça” e “Casa da Justiça e Cidadania”, além de realizar as ações do Judiciário relacionadas a políticas de meio ambiente, dentro do programa ambiental.

A aproximação do Poder Judiciário, promovido pelas ações do NAPS, foi destacado pela desembargadora Zeneide Bezerra. “Ficamos felizes em ver a felicidade de todos que vão em busca dos serviços que oferecemos. Como no caso dos que vão para se casarem em praça pública. Eu quero ver é o sorriso no rosto dessas pessoas”, disse a desembargadora em uma fala que apresentou breve prestação de contas.

Potiguar

O juiz pernambucano José Undário Andrade, vinculado ao projeto desde a sua origem, em 2007, recebeu o título de cidadão norte-riograndense. “Este é um dia muito especial para mim, esse título me honra e me comove. Receber um título como esse, equivale a uma adoção oficial. Trabalho com pessoas extraordinárias, muitas delas grandes amigos. Com esse dia, vem a minha mente um turbilhão de memórias acumuladas. Durante esses anos fui colecionando erros, acertos e muitas conquistas”, disse o magistrado.