Assembleia Legislativa destaca importância do papel da UERN

Crédito das Fotos: Eduardo Maia



A importância do papel da Universidade do Rio Grande do Norte (UERN) para o desenvolvimento social e econômico do Estado foi destacada nesta quinta-feira (12), no município de Mossoró, em sessão solene promovida pela Assembleia Legislativa alusiva aos 50 anos de criação da instituição de ensino superior.

Na solenidade, realizada no auditório do Campus Central, foram homenageadas 24 pessoas, cinco in memoriam, que contribuíram e contribuem com a trajetória da universidade. Em nome dos homenageados, falou o ex-reitor da UERN, Walter da Fonseca.

“Essa homenagem do Legislativo Estadual tem grande importância, porque chega num momento em que a UERN sofre críticas injustas. É um reconhecimento da sua relevância para o Estado. A UERN precisa deixar de ser tratada como filha abastada. Precisa ser respeitada pelo que representa para a educação do Rio Grande do Norte”, destacou o professor Walter Fonseca.

A instituição foi criada em 28 de setembro de 1968 como Universidade Regional do Rio Grande do Norte e foi estadualizada em 1987. Em 93 foi reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A UERN oferece 67 cursos de graduação, 20 de mestrado e dois de doutorado. Conta atualmente com 1.500 professores, 500 servidores e 12 mil alunos.