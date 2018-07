Assembleia Legislativa conhece modelo federal de Plano de Fiscalização

Crédito das Fotos: Eduardo Maia



Os resultados do Plano Anual de Fiscalização e Controle (PAFC), implantado na Câmara dos Deputados, foi apresentado na Assembleia Legislativa na manhã desta segunda-feira (9), pelo diretor da Controladoria do Legislativo federal, João Luiz Pereira Marciano.

Na explanação também estavam presentes o diretor geral do Legislativo do RN, Augusto Carlos Viveiros, o procurador geral, Sérgio Freire e a coordenadora do núcleo de gestão da Secretaria de Controle Interno da Câmara, Iara Beltrão Gomes de Souza.

Na ocasião, também foram apresentados os resultados do Planejamento Estratégico que vem sendo realizado pela atual gestão da Casa Legislativa potiguar, com resultados na economicidade e transparência.

O PAFC da Câmara Federal para 2018 está sendo executado dentro de seis propostas, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU).