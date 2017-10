Assembleia homenageia profissionais que atuam no combate ao câncer de mama

Profissionais da área de saúde e de estética e voluntárias amigas do peito que se dedicam à prevenção e ao combate do câncer de mama no Rio Grande do Norte foram homenageados nesta terça-feira (10), na Assembleia Legislativa. A solenidade alusiva ao Outubro Rosa foi proposta pela deputada Cristiane Dantas (PCdoB), presidente da Frente Parlamentar da Mulher.

“De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), cerca de 700 novos casos são registrados no Estado a cada ano, mas quando diagnosticados de forma precoce, há grandes chances de cura. Por isso, louvamos os que colaboram com essa luta e fazemos a nossa parte, por meio de proposições e emendas parlamentares”, pronunciou-se Cristiane Dantas, que destinou recursos para compra de mamógrafos em Alexandria e São José do Mipibu.

Foram homenageados os médicos mastologistas Flávio Rocha de Medeiros e Daniella da Gama Dantas Coelho, da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM); os oncologistas Ivo Barreto de Medeiros e Karla Assunção de Carvalho Emerenciano; a cirurgiã plástica Valéria Karlla Rocha Lima de Melo; enfermeira Maria do Socorro Azevedo Macedo; a assistente social Tamara Simone Dias de Farias; a empresária da área de estética Thalita Melo; as voluntárias Lenilda de Carvalho Emerenciano e Maria José Paiva Soares.

Flávio Rocha de Medeiros falou em nome dos homenageados. “O alerta do Outubro Rosa é muito importante, mas essa conscientização deve durar o ano todo, por isso a importância do acesso a profissionais competentes por todas as mulheres, as que possuem de 45 a 65 anos em especial”, afirmou ele.

“A Assembleia Legislativa abraçou o Outubro Rosa e, por meio de parceria com o Grupo Reviver, oferece mamografias gratuitas a mulheres do interior e da capital. Também temos promovido ações em favor da saúde de nossas servidoras, atuando na prevenção ao câncer de mama”, disse o presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), que prestigiou a sessão, assim como os deputados Vivaldo Costa (PROS) e Márcia Maia (PSDB).

A solenidade foi encerrada pelo Coral Noilde Ramalho, formado por ex-alunas da Escola Doméstica de Natal. A deputada Cristiane Dantas concluiu seu pronunciamento de homenagem a profissionais e voluntárias parafraseando a religiosa Madre Teresa de Calcutá: “As mãos sagradas que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam”.