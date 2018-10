Assembleia homenageia meia década do Setembro Cidadão

Crédito da Foto: Ney Douglas



A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte homenageia na próxima segunda-feira (15) meia década do projeto Setembro Cidadão. Proposta pelo presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), a solene acontece às 9h no plenário da Assembleia.

“O Setembro Cidadão é um projeto que merece essa homenagem pela conscientização que leva à sociedade em relação à cidadania. A união da escola, família e do Estado são responsáveis pelo processo de educação e informação para a cidadania e há cinco anos o projeto transforma o Rio Grande do Norte na terra da Cidadania”, disse Ezequiel Ferreira.

O “Setembro Cidadão” é um projeto idealizado pelo juiz Jarbas Bezerra e a advogada e secretária judiciária do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Lígia Limeira a partir da experiência de uma década, na elaboração de livros educativos. O projeto, que é pioneiro no reconhecimento da importância da cidadania, faz parte do Programa Brasileiro de Educação Cidadã (Probec), e se assemelha ao movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa e a campanha de conscientização do Novembro Azul.

O Probec é também responsável por desenvolver outros 11 projetos voltados à cidadania, como o “Eleitor Cidadão” e o “Parlamento Cidadão na Escola”, além de publicações como “Cidadania A-Z” e “Família cidadã e as Eleições”.

“A ausência do conhecimento sobre o fator “cidadão” gera a atual situação ao qual o País se encontra, com o alto índice de violência, impunidade, descrédito nas instituições e desrespeito a ordem jurídica vigente. Celebramos em 2018 o quinto ano do Setembro Cidadão e o dia 10 de setembro foi escolhido para celebrar o “Dia Estadual da Educação Cidadã’ no Rio Grande do Norte, a partir da Lei Complementar nº 494/2013, instituída em 27 de agosto de 2013, por unanimidade pela Assembleia Legislativa”, lembrou o juiz Jarbas Bezerra.

O “Setembro Cidadão” aborda ações de conscientização da população para o exercício diário da cidadania e promove uma reflexão cidadã, até mesmo relativo a prática de pequenos atos de corrupção, como ultrapassar no sinal vermelho e estacionar em locais proibidos, no dia-a-dia.

Assembleia no Setembro Cidadão

Durante os dias 16 a 30 de setembro, o Memorial do Legislativo Potiguar esteve presente no Natal Shopping Center, onde expôs parte do acervo que remonta a história do Parlamento do Rio Grande do Norte. A exposição integrou a programação da quinta edição do Setembro Cidadão, que contou também com a participação do Memorial Câmara Cascudo e do Instituto Histórico e Geográfico (IHGRN).

O Memorial Legislativo contou um pouco da história e evolução do voto no Estado, reunindo peças e documentos sobre a criação de partidos políticos, títulos, urnas, dentre outros. Durante os 15 dias da exposição, os visitantes conheceram um pouco mais da história do Rio Grande do Norte pelos fatos ocorridos no Poder Legislativo, contribuindo com a formação cívica e consciência política dos potiguares.