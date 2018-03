Assembleia homenageia jornalistas com relevantes serviços prestados à sociedade

Crédito da Foto: Assessoria de Comunicação

Jornalistas com relevantes serviços prestados à sociedade potiguar recebem, na próxima sexta-feira, dia 6, merecida homenagem da Assembleia Legislativa do Estado. Na ocasião, 24 profissionais serão agraciados com honraria entregue pela Casa, em solenidade marcada para as 9h e que acontece no plenário do legislativo estadual.

“A homenagem não se restringe, no entanto, aos 24 profissionais indicados pelos parlamentares. Essa sessão solene representa o reconhecimento do Poder Legislativo aos profissionais da notícia, que fazem do seu ofício um importante instrumento de transformação social”, declarou o presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB).

Durante a sessão solene, a Assembleia Legislativa destacará o trabalho de 24 jornalistas , e prestará homenagem in memoriam ao jornalista Luís da Câmara Cascudo. O também advogado, antropólogo e historiador atuou no jornalismo nos veículos “A Imprensa”, “A República” e o “Diário de Natal” e é autor de livros aclamados nacional e até internacionalmente.