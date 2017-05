Assembleia homenageia agentes públicos que atuam na proteção de crianças e adolescentes

A Assembleia Legislativa promoveu nesta sexta-feira (19) sessão solene em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A solenidade, proposta pelo deputado Jacó Jácome (PSD), homenageou agentes públicos que atuam na proteção aos direitos da criança e do adolescente.

“O uso das novas tecnologias de comunicação provocou nos últimos anos um crescimento vertiginoso de crimes sexuais contra crianças e adolescentes em todo o mundo. Um desafio para as organizações que atuam no enfrentamento do problema e para os governos”, disse Jacó.

De acordo com dados do Disque 100 apresentados pelo parlamentar, em 2016 foram registrados 17,5 mil casos de denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. A maior parte das denúncias é referente aos crimes de abuso sexual (72%) e exploração sexual (20%). As demais ligações estão relacionadas a outras violações como pornografia infantil, sexting, grooming, exploração sexual no turismo e estupro.

“Mencionar esses dados me entristece e preocupa. Tenho projetos para a juventude, desde o combate e prevenção às drogas à qualificação estudantil e profissional, pois acredito que oportunidade e família são primordiais para a formação de cidadãos de bem, que consigam se inserir e se desenvolver nos contextos da sociedade”, afirmou o deputado.

Homenageada com o título de cidadã Norte-riograndense, a juíza da Vara da Infância e Juventude de Parnamirim, Ilda Rosado Motta, relembrou a sua trajetória profissional e agradeceu a homenagem. “Aqui no RN construí minha identidade, minha base e minha família, e continuo escrevendo minha trajetória. Adotei o Rio Grande do Norte como meu Estado há muitos anos e, hoje, por iniciativa de Jacó, sou por ele adotada”, falou ela.

Sobre a atuação em favor dos direitos e proteção dos jovens, a juíza destacou a necessidade da união de todos os segmentos da sociedade para o enfrentamento ao problema. “Essa data tem um caráter importante de conscientizar e, sobretudo, mobilizar. Reafirmo o meu compromisso pela continuidade da defesa e garantia, intransigente, pelo direito e luta, incansável, em favor da causa”, acrescentou.

Presente na solenidade, a deputada Larissa Rosado (PSB) enalteceu, na oportunidade, os serviços prestados pela juíza Ilda Motta ao Rio Grande do Norte. “Sempre manteve acolhimento às lutas potiguares”, observou.

Também homenageado durante a sessão desta sexta-feira, o juiz José Dantas de Paiva, titular da 1ª Vara da Infância e Juventude da comarca de Natal, disse que as políticas públicas de combate à exploração sexual infantil no Estado avançaram, mas que ainda é preciso mais. “Temos uma história de defesa e promoção dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, sobretudo na área de exploração sexual. Mantenhamos a guarda sempre levantada para esse tipo de crime”, destacou ele, agradecendo também a honraria recebida pela Assembleia.

A solenidade prestou homenagens ainda aos juízes Homero Albuquerque, Sérgio Roberto Maia e Sandra Elali; a delegada Dulcinéia Maria da Silva; e a promotora Sandra Angélica Pereira.

Participaram do evento a deputada Márcia Maia (PSDB), vereadora de Mossoró, Sandra Rosado (PSB), o desembargador Gilson Barbosa, o presidente da Fundação Estadual da Criança e do Adolescente, Ricardo Cabral, o diácono Francisco das Chagas Teixeira, entre outras autoridades.