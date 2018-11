Assembleia faz doação de lenços para grupo que atende mulheres com câncer

Crédito da Foto: Ney Douglas



A contribuição para o bem-estar de mulheres que fazem tratamento contra o câncer de mama foi alvo de ação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte durante o “Outubro Rosa”. Participando da segunda edição da campanha nacional “Doe Lenços”, o Legislativo encabeçou a arrecadação e fez a doação dos lenços ao Grupo Despertar. A entrega aconteceu durante sessão solene realizada na Casa nesta terça-feira (30), quando o grupo foi homenageado.

De acordo com a presidente do Programa Qualidade de Vida e Saúde da Assembleia Legislativa, Raphaelle Brites, 163 lenços foram arrecadados para a doação, além de oito turbantes que serão utilizados pelas mulheres que estão em tratamento. A escolha nesta edição foi pelo Grupo Despertar, que é composto por mulheres que tiveram ou têm câncer de mama e que auxiliam outras mulheres recém diagnosticadas em acompanhamento de exames, pré e pós-operatórios, além de terem grupos de coral, yoga, dança e outras atividades lúdicas.

Além do Legislativo potiguar, as Casas da Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Paraíba, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe também participaram da primeira edição da campanha, juntando 2 mil lenços, e a expectativa é de um número ainda maior em 2018.

“Para promover um momento em prol da conscientização e prevenção do câncer de mama, realizamos o Dia D, com a “Assembleia de Rosa”, e foi gratificante ver os servidores engajados com uma causa tão bonita, todos vestidos com camisa rosa, empenhados em contribuir com a doação. Em nome de todos da Comissão de Qualidade de Vida, agradecemos pela participação de todos os servidores e da sociedade”, explicou Raphaelle Brites.



Outubro Rosa

Em alusão ao Outubro Rosa, a Assembleia Legislativa já homenageou grupos potiguares de apoio à mulheres com câncer e lançou um mutirão para realização de exames de mamografia em diversos pontos da capital.

É de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do RN, o deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), a Lei aprovada e sancionada em 2015, que instituiu no calendário oficial do Estado o movimento ‘Outubro Rosa’.