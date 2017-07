“Assembleia e Você” chega a Ceará-Mirim

Nos próximos dias 7 e 8, o município de Ceará-Mirim irá receber o projeto “Assembleia e Você”, reunindo todos os serviços do Assembleia Cidadã, Saúde pelo RN, Conexão Enem e Procon Legislativo. O local será o Centro Educacional Professor Tito Júnior (CERU), no distrito de Coqueiros.

“Com esse projeto iremos ao encontro do cidadão aonde ele estiver, na sua cidade, na sua rua. Nós parlamentares sabemos que o cidadão no seu dia-a-dia não tem tempo de participar das atividades da Casa e com esse conjunto de ações a Assembleia irá se aproximar ainda mais da comunidade”, disse o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB).

Todas as ações de cidadania já vem sendo executadas no Legislativo do RN de acordo com seu calendário de atuação. Mas a partir de agora, serão reunidas mensalmente. Através do Assembleia Cidadã serão ofertados serviços como: emissão de RG, corte de cabelo (em parceria com o SENAC), palestras educativas, jogos e atividades educativas de psicomotricidade. Ainda na parte educacional haverá oficinas de contação de histórias, pintura, reciclagem e brinquedo popular.

Com o Saúde pelo RN serão oferecidos atendimentos em clínica geral, pediatria, cardiologia, ortopedia, dermatologia, nutrição e enfermagem.

O Conexão Enem, outro projeto da Casa na área educacional, pela primeira vez será interiorizado. As aulas preparatórias e presenciais de Português e Matemática para os estudantes que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) serão transmitidas ao vivo para todo o Estado pela TV Assembleia e pelo site (www.al.rn.gov.br) diretamente do CERU. Coordenado pelo professor João Maria de Lima com participação de outros profissionais da Educação, o Conexão Enem foi classificado entre os 50 melhores projetos de gestão da aprendizagem da Fundação Lemann, sendo reconhecido como uma referência nacional como programa de talentos da educação 2017.

Para solucionar problemas, mediar conflitos e dar orientações aos consumidores de Ceará-Mirim e da região, o Procon Legislativo também integrará o projeto “Assembleia e Você”.

Assembleia e Você

Data: 7 e 8/6

Local: Centro Educacional Rural Professor Tito Júnior (CERU) – Coqueiros – Ceará Mirim (RN)

Horários:

Dia 7: 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h

Dia 8: até às 12h