Assembleia Cidadã planeja ações em escolas públicas e atendimentos no interior

Atendimentos gratuitos à população em serviços de saúde, ações sociais, de cultura e educacionais é também uma forma de cidadania. Essa é proposta da Assembleia Cidadã, projeto do Poder Legislativo com abrangência em todo o Rio Grande do Norte.

Uma das metas de 2017 da Assembleia Cidadã é ampliar as edições no interior do Estado e nas escolas públicas. “Vamos ampliar as ações a pedido do presidente Ezequiel Ferreira no interior do Estado, de forma que o Poder Legislativo contribua com ações na sociedade”, argumenta a coordenadora do projeto, Magaly Araújo.

Os projetos Semear, Saúde e Lazer e Lazerania também serão reforçados. “No primeiro semestre o nosso planejamento é desenvolver ainda mais o programa da Assembleia Cidadã levando novos projetos educativos aliando cultura e lazer para os alunos das escolas estaduais”, destaca a coordenadora.

As ações de educação e desporto nas escolas são denominadas de ‘Lazerania’ e contemplam atividades de badminton, karatê, circuitos e jogos. As ações de ‘Saúde e Lazer’ englobam atividades como triagem nutricional, palestras e saúde bucal. Também são desenvolvidas atividades de intervenção psicológica e social, denominado projeto “Semear”, também gratuito à população.

Este ano a Assembleia Cidadã completa 10 anos de atividades no Poder Legislativo do Rio Grande do Norte. As ações serão libradas em um livro que será publicado ainda este ano.