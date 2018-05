Asfalto cede e abre cratera em avenida na Zona Sul de Natal

Crédito: G1 RN

Trecho foi aterrado, após asfalto da avenida Prudente de Morais, na Zona Sul de Natal, ceder (Foto: Heloisa Guimarães/Inter TV Cabugi)

O asfalto cedeu sobre um túnel de drenagem e formou uma cratera na avenida Prudente de Morais, na Zona Sul de Natal. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (6), por volta das 6h, quando chovia na cidade.

No trecho, a Prefeitura vem realizando uma obra de drenagem, ao longo dos últimos dias.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana da capital potiguar, duas das três faixas da avenida foram interditadas no sentido do Centro à Zona Sul da cidade. Ainda conforme a secretaria, o túnel da Avenida Capitão Mor Gouveia, que passa por baixo do trecho afetado não corre risco de desabamento e está funcionando normalmente.

O diretor de Fiscalização de Transporte da STTU, Rogério Leite, afirmou que a formação da cratera era “algo previsto” e se trata de uma acomodação do solo, ou recalque, que acontece quando o material sofre um rebaixamento devido ao adensamento do solo sobre o qual está fundado.

“Está sendo feita uma obra de drenagem aqui. Ao lado já existia outras tubulações, então é algo que estava previsto, que poderia acontecer”, disse.

A obra é realizada pela Secretaria de Obras do município. À Inter TV Cabugi, o secretário Tomaz Neto declarou que o recalque do asfalto acontecesse, por causa de uma escavação relacionada à drenagem da região, que acontece a nove metros de profundidade.

Secretário de Obras de Natal, Tomaz Neto, explica abertura de cratera na avenida Prudente de Morais (Foto: Heloisa Guimarães/Inter TV Cabugi)

“Isso já vinha acontecendo desde o início da obra, por causa da retirada de sedimentos no subsolo. Do outro lado da avenida aconteceu, nós viemos e recuperamos o trecho”, explicou. Ainda segundo ele, o asfalto não apenas cedeu, como abriu uma cratera dessa vez, por causa do volume das chuvas.

Tomaz Neto também reforçou que não há qualquer risco de desabamento dos túneis viários.

O trecho em que o buraco se abriu foi aterrado durante a manhã e a previsão da Prefeitura é que o asfaltamento e a sinalização sejam feitos nesta segunda-feira (7).

Apenas uma faixa ficou liberada do sentido Centro – Zona Sul da avenida Prudente de Morais, em Natal, após asfalto ceder (Foto: Heloisa Guimarães/Inter TV Cabugi)