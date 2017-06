“As crianças são a prioridade do nosso trabalho”, disse Prefeito Odon Jr na entrega dos fardamentos escolares

Todas as Escolas e Creches Municipais de Currais Novos estão recebendo nesta quarta-feira (28) o novo fardamento escolar para os alunos matriculados na rede pública municipal de ensino, entrega realizada nesta manhã pelo Prefeito Odon Jr ao lado do secretário municipal de educação, Jorian Pereira.

Na Creche “Margarida Cunha”, que tem 350 alunos matriculados, o Prefeito afirmou que sua gestão tem um grande compromisso com as crianças.

“As crianças são a prioridade do nosso trabalho, e desejo um futuro brilhante para cada um de vocês”, comentou. Na Escola Municipal “Castelo Branco”, que possui o maior IDEB do município entre as escolas de ensino fundamental I (1º ao 5º ano), com nota 6,4, o Prefeito e o Secretário agradeceram o empenho dos professores, equipe e alunos, na busca pelos bons resultados para a educação do município.