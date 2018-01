Artesanato do Seridó faz sucesso na Fiart

Crédito da foto: arcos Dantas

A região do Seridó mantém uma tradição de qualidade nos trabalhos manuais. Uma prova disso é a procura pelo artesanato da região no Espaço do Sebrae estruturado na 23ª Feira Internacional de Artesanato. O local tem destacado grupos produtores de todo o estado que usam o artesanato para beneficiar a comunidade, de forma inclusiva, justa e mais solidária. No entanto, a tradição do artesanato do Seridó não ficou de fora. No local, empreendedores da região apresentam seus trabalho, ganham receita e geram negócios para o restante do ano. Com o patrocínio do Sebrae, a Fiart está sendo realizada no Centro de Convenções de Natal, que fica na Via Costeira, e prossegue até o próximo domingo (28).

Os tradicionais bordados de Caicó não ficaram de fora do Espaço Sebrae. A Microempreendedora Individual (MEI) e artesã Francisca Solange, que participa da Fiart há três anos, trouxe para o evento os melhores examplares que podem ser visto no Seridó. Em cinco dias, ela conseguiu faturar R$ 4,2 mil com a vendas dos conjutos, como jogos de toalhas e de banheiro. “O bordado de Caicó é reconhecido porque é bem feito e essa feira é excelente para fazer novos contatos e clientes”.