“Arrastão do Boi” e shows no Largo do Tungstênio são as atrações do Carnaval 2018 em Currais Novos

João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação – foto: Aldenir-Dantas

A Programação do Carnaval 2018 em Currais Novos contará com a 6ª edição do “Arrastão do Boi”, movimento cultural criado por artistas e produtores locais com o intuito de resgatar a folia de momo na cidade e que arrasta um grande público nos quatro dias de festa. A Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Turismo, Fundação Cultural “José Bezerra Gomes”, e demais secretarias, estão apoiando a realização da festa.

Neste sábado (10), o Arrastão do Boi terá concentração às 18h na Avenida Getúlio Vargas (De frente à Borracharia de Renatão), com saída às 20h e chegada no Largo do Tungstênio, e às 22h Show com “The Clássicos Elétrico”. No domingo (11), concentração as 18h do Arrastão do Boi na Avenida Getúlio Vargas (De frente à Borracharia de Renatão), com saída às 20h e chegada ao Largo do Tungstênio, e às 22h Show com “The Clássicos Elétrico”. Na Segunda-feira (12), concentração as 18h do Arrastão do Boi na Avenida Getúlio Vargas (De frente à Borracharia de Renatão), com saída às 20h e chegada ao Largo do Tungstênio, e às 22h Show com Daniel Nogueira e Banda. Na terça (13), último dia de carnaval, concentração as 18h do Arrastão do Boi na Avenida Getúlio Vargas (De frente à Borracharia de Renatão), com saída às 20h e chegada ao Largo do Tungstênio, e às 22h, show com “Tá Danado de Bom na Folia”.