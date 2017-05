Apresentações culturais abrem oficialmente a 15ª Semana Nacional de Museus em Currais Novos

Será aberta oficialmente às 19h30 desta segunda-feira (15) na “Fundação Cultural José Bezerra Gomes” em Currais Novos, a programação da 15ª Semana Nacional de Museus, que tem como tema “Museus e histórias controversas – dizer o indizível em museus”, e que contará com uma programação especial no Museu Histórico de “Professor Antônio Quintino Filho”. Hoje, a abertura contará com apresentações culturais de artistas locais, como o grupo de teatro da Escola Municipal “Professora Trindade Campelo”, Madá, Cris Flores e a dança cigana, Grupo “Flores de Cactus” com a recitação de poemas, e apresentação do grupo Caçuá de Mamulengos.

Até a sexta-feira (19) o Museu estará aberto das 07h às 21h com uma programação diversificada. A Fundação Cultural informa que o agendamento de visitas pode ser realizado através do telefone 3405-2737 das 7h às 13h.

Programação da 15ª Semana Nacional de Museus em Currais Novos

Segunda-feira (15/05) 19h30 – Abertura Oficial.

Terça-Feira (16/05) 07h às 21h – Visita mediada pelos profissionais do museu tendo como objetivo estimular o diálogo com os visitantes, refletir e discutir sobre a história e memória da cidade de Currais Novos.

Quarta-Feira (17/05) 08h às 12h – Contação de história. A história de Currais Novos contada através de personagens saídos do povo. Atividade destinada a alunos de 06 à 12 anos da rede pública e privada do município. 14h às 21h – Visita mediada pelos profissionais do museu tendo como objetivo estimular o diálogo com os visitantes, refletir e discutir sobre a história e memória da cidade de Currais Novos.

Quinta-Feira (18/05) 09 às 11h – Palestra / 14h às 21h – Visita mediada pelos profissionais do museu tendo como objetivo estimular o diálogo com os visitantes, refletir e discutir sobre a história e memória da cidade de Currais Novos.

Sexta-Feira (19/05) 07h às 21h – Visita mediada pelos profissionais do museu tendo como objetivo estimular o diálogo com os visitantes, refletir e discutir sobre a história e memória da cidade de Currais Novos.