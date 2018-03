Aposentado de 82 anos se destaca como artesão na feirinha da Assembleia

Crédito das Fotos: Eduardo Maia

O gosto pelo artesanato, característica de sua família, foi o caminho encontrado pelo comerciante aposentado Edson Renovato de Oliveira, que aos 82 anos de idade, e mesmo tendo sofrido um AVC, decidiu que não estava na hora de parar de trabalhar. Habilidoso, transforma canos de PVC em luminárias personalizadas, e tem circulado por feirinhas de artesanato para vender sua arte. Essa semana ele expõe e vende suas luminárias na feirinha que acontece no Salão Nobre Iberê Ferreira de Souza, na Assembleia Legislativa.

“Eu tenho carteira de artesão nacional”, disse orgulhoso o aposentado, que se inspirou em uma luminária que sua esposa ganhou de presente e sentiu que poderia fazer uma “muito mais bonita”. As luminárias ilustradas com imagens de santos, do Papa Francisco, de Yemanjá, e de pessoas, dependendo da escolha dos clientes, são vendidas a R$ 60,00. As feiras na árvore de Mirassol, no período natalino, e até a tradicional Brasil Mostra Brasil, já reservaram espaço para o trabalho do aposentado.

Essa é a segunda edição de 2018 da feirinha de artesanato da Assembleia Legislativa, que sob coordenação do Cerimonial da Casa, reúne a cada mês um grupo de artistas para expor seus trabalhos. Nessa edição, os artesãos estão expondo entre bonecas de pano, peças em cerâmica, bijuterias, objetos de casa e camisetas com apliques, peças decorativas referentes à Páscoa. A feirinha da Assembleia Legislativa funcionará até a terça-feira (27), sempre das 8h às 15h.