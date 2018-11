Após solicitação da Prefeitura, CAERN amplia tubulação do esgotamento sanitário da Rua Ver. Tomaz Pinheiro

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Solicitação constante da Prefeitura Municipal de Currais Novos à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, a ampliação da tubulação do esgotamento sanitário da Rua Vereador Tomaz Pinheiro, no bairro Antônio Rafael, está enfim sendo realizada e beneficiará centenas de moradores. Na tarde desta segunda-feira (05), o Prefeito Odon Jr e o Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Lucas Galvão, visitaram a obra e conversaram com os moradores.

“Esta é uma obra que a população solicitava há anos e nós cobramos da CAERN esta ação, que após concluída, trará melhorias para os moradores”, comentou o Prefeito Odon Jr. Todo o trecho que anteriormente tinha obstruções está sendo adequado com a ampliação da tubulação, além da construção de caixas coletoras maiores que as atuais.