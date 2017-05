Após reunião com Michel Temer, página do Exército é atacada por ‘comentários hostis’

A página do Exército Brasileiro recebeu uma verdadeira enxurrada de comentários hostis depois do Comando Militar emitir nota sobre a reunião com o Presidente Michel Temer.

“O Exército não está fazendo o seu dever, enquanto estamos sendo saqueados a mão armada pelos políticos e empresários. Acorda Exército, tome a direção do nosso país!”

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Centro de Comunicação Social do Exército informa que na tarde de hoje (19 de maio), convocados pelo Sr. Ministro da Defesa, os três Comandantes de Força compareceram a uma audiência com o Sr. Presidente da República, em que foi discutida a conjuntura atual. No encontro, foi destacada a estrita observância das Forças Armadas aos ditames constitucionais. O General Villas Boas, Comandante do Exército, reafirma que a atuação da Força Terrestre tem por base os pilares da estabilidade, legalidade e legitimidade, e ressalta a coesão e unidade de pensamento entre as Forças Armadas.

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO EXÉRCITO