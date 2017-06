Após invasão do plenário, presidente da Câmara de Curitiba suspende votação do pacotaço

O presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Serginho do Posto (PSDB), decidiu suspender, nesta terça-feira (20), a sessão que votaria quatro projetos de lei do pacote de ajuste fiscal da prefeitura pelo menos até segunda-feira (26). A decisão foi anunciada horas depois da invasão de servidores municipais no Plenário da Câmara.

Os projetos tramitam em regime de urgência e já tinham sido colocados em pauta no dia 13 de junho, mas a sessão também foi suspensa após os servidores ocuparem o prédio da Câmara. Os servidores são contra as propostas. Por conta disso, a categoria está em greve desde o dia 12 e já fez várias manifestações em frente à Câmara.

Centenas de servidores protestam em frente à Câmara Municipal (Foto: Rodrigo Fonseca)

Com o tumulto, quatro manifestantes se feriram, de acordo com os bombeiros. Além disso, uma pessoa foi presa.

Dos feridos, três foram atendidos no local e um foi encaminhado ao hospital com ferimentos moderados. Policiais usam cacetetes e spray de pimenta para conter manifestantes.

“Caí ali na escada, os caras me deram uma porretada na cabeça”, disse o servidor João Carlos Filla, que foi quem teve os ferimentos considerados moderados pelo Corpo de Bombeiros.

No fim da manhã, Serginho do Posto lamentou a situação.

Veja quais são as propostas que tramitam em regime de urgência:

Criação da Lei de Responsabilidade Fiscal do município

Renegociação de dívidas da prefeitura com credores

Congelamento do plano de carreira dos servidores

Mudanças no sistema previdenciário municipal

Servidores de Curitiba invadem Câmara Municipal no dia da votação do ‘pacotaço’ de ajuste fiscal (Foto: Rodrigo Fonseca)

Entenda sobre o pacote de ajuste fiscal

O pacote fiscal, conhecido como “pacotaço”, é formado por 12 propostas e é alvo de polêmica, uma vez que as mudanças, se aprovadas, devem afetar mais de 30 mil servidores que ainda trabalham e outros 16 mil aposentados e pensionistas.*Confira, no final da reportagem, quais são os projetos.

Segundo a prefeitura, as medidas do projeto de ajuste fiscal são necessárias para manter o equilíbrio nas contas públicas.

Das 12 propostas, sete foram aprovadas apenas pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Das sete, três ainda precisam ser analisadas por outras comissões, antes da apreciação em Plenário.

Os quatro projetos, que vão para a votação em Plenário, já foram aprovados pela Comissão de Economia e pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação.

Quatro pessoas precisaram de atendimento médico após a confusão (Foto: Rodrigo Fonseca)

Projetos com parecer favorável na Comissão de Legislação

A Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara de Vereadores já votou e aprovou sete projetos:

O projeto de lei que altera a contribuição dos servidores no Instituto de Previdência do Município de Curitiba (IPMC) Leilão de dívidas públicas acima de R$ 200 mil Mudanças no Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) A proposta que desvincula taxa de coleta de lixo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) Cadastro Informativo Municipal (Cadin) Criação do Documento Eletrônico Certificado (DEC) O texto que altera o programa “Boa Nota Fiscal”

