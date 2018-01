Após 27 anos sem manutenção, Açude do Feijão está sendo recuperado pela Prefeitura de Currais Novos

João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Construído em 1982 pelo Governo Estadual, o Açude do Feijão na zona rural de Currais Novos tem uma grande importância para as comunidades em seu entorno, e com as cheias em anos de inverno regular, a manutenção da sua estrutura não contou com a atenção do município. Nesta semana, a Prefeitura de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento (SEMAAB) iniciou a limpeza e recuperação do sangradouro do açude, um dos maiores do município. Moradores da comunidade e da Associação da Malhada da Areia, também são parcerias da ação. Na manhã desta quarta-feira (31) o Prefeito Odon Jr esteve no reservatório para acompanhar os serviços realizados pela Prefeitura. Os secretários Francisco Medeiros (Gabinete), Fátima Barros (Agricultura), e os coordenadores da SEMAAB, Nilton Oliveira e Diana Almeida, também estiveram no local.

De acordo com informações dos agricultores da comunidade Feijão, a última manutenção no reservatório aconteceu em 1991, mas não tão importante como a que está sendo realizada agora. A equipe da SEMAAB está suprimindo a vegetação no entorno da parede do açude e recuperando a “ombreira” do sangradouro. “Muito importante uma ação como esta na zona rural, e isso mostra o nosso compromisso em realizar grandes ações em prol das comunidades rurais”, comentou o Prefeito Odon Jr, que também esteve no Açude Público Currais Novos, o “Açude do Governo”, onde a Prefeitura também realizou serviços de limpeza em toda a parede.