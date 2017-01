Ano letivo 2017 da rede estadual de Educação começa no dia 13 de fevereiro

O início do ano letivo 2017 no Rio Grande do Norte será em 13 de fevereiro. O calendário escolar foi divulgado pela Secretaria da Educação do RN (SEEC) no site oficial do governo do estado. O primeiro bimestre terá duração de 49 dias letivos, começando em 13 de fevereiro e findando em 28 de abril. O segundo bimestre terá a duração de 54 dias letivos, começando em 02 de maio e indo até dia 31 de julho. As férias do meio do ano dos alunos matriculados na rede estadual está marcada para o período de 26 de junho a 10 de julho. O reinício das aulas, já no terceiro bimestre que terá 50 dias letivos, acontece no dia 1º de agosto e vai até 13 de outubro. O ano escolar terá 200 dias letivos. Antes do início do ano letivo a 1ª Diretoria Regional de Educação e da Cultura (1ª Direc), órgão da SEEC, localizada em Natal, realiza Jornada Pedagógica para as escolas de sua jurisdição no período de 1º a 03 de fevereiro no Auditório da Escola de Governo do Estado, no Centro Administrativo.