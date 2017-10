Amamentação ajuda a prevenir câncer de mama

Crédito da foto jornal o mossoroense

Amamentar ajuda na prevenção do câncer de mama. A mulher que amamenta diminui em cerca de quatro por cento o risco de ter um tumor nos seios, a cada 12 meses de amamentação. A coordenadora de alta e média complexidade da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Inez Gadelha, conta os detalhes.

“O equilíbrio hormonal entre os diversos hormônios faz com que haja uma proteção maior da mama, mesmo durante a gravidez como durante a amamentação. Então quanto mais filho e quanto mais tempo ela amamentar, maior é o fator de proteção contra o câncer de mama”.

Além de amamentar, a oncologista Inez Gadelha diz que as mulheres precisam evitar a obesidade. Essa também é uma forma de diminuir os riscos deste tipo de tumor. Porque o colesterol acaba se transformando em hormônios, contribuindo para o surgimento do câncer.

“O que se pode fazer no câncer de mama, no sentido dessa prevenção primária, para reduzir os riscos, é combater a obesidade. E se combate a obesidade evitando o sedentarismo, com uma dieta adequada e não consumindo muito álcool, controlando assim o peso”.

Entre os cânceres, o de mama é o que mais mata mulheres em todo o mundo e toda forma de prevenção deve ser buscada. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério da Saúde.

Ana Paula Cardoso