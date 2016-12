Alunos do curso de serviço social realizam solenidade de encerramento de estágio

Foi realizada na tarde desta quarta-feira (28), no hospital municipal de Lagoa Nova, a solenidade de encerramento do estágio supervisionado da faculdade Shalon no curso de serviço social. No período do estágio, foram feitas algumas ações na sala de parto e pós-parto dando um toque de cores com imagens que representam o sentido da vida, como a luz, a amamentação e a relação entre mãe e filho.

O evento contou com as presenças dos formandos, José Elisvaldo dos Santos, Jussara Andressa Torquato da Silva, Luciana Nicolau dos Santos e Monica Simone Garcia Guimarães, além de Aparecida Lady, assistente social, Washington Frade, representando a Shalon e profissionais da instituição de saúde.

Agradeço a Deus por ter nos ajudado nesta caminhada, aos nossos familiares pela compreensão e apoio, a toda equipe do hospital municipal, especialmente ao diretor Val Araújo e Aparecida Lady, nossa supervisora de estágio, que abriu espaço para que pudéssemos aprender na prática como tratar de vidas e como cuidá-las com carinho e respeito. Relatou Monica Simone Garcia Guimarães.