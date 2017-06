Alunos de Engenharia Civil da UFRN irão elaborar projeto de revitalização de prédio histórico de Currais Novos

Alunos de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN estiveram em Currais Novos na manhã desta quarta-feira (21) para visitarem o prédio histórico da esquina da Praça Tomaz Salustino com a Avenida Cel. José Bezerra, construído no auge do ciclo do algodão no início do século XXI. Integrantes das bases de pesquisa “Escritório Piloto de Engenharia Civil” e “Atelier de Projetos de Arquitetura e Urbanismo”, os alunos sob a coordenação do Professor e Diretor do Centro de Tecnologia da UFRN, Alessandro Câmara, visitaram todo o prédio ao lado da secretária de turismo Ana Albuquerque e da coordenadora da SEMTUR, Socorro Góes, onde puderam conhecer as instalações e quais reformas podem ser feitas. “Fomos convidados pelo Professor Marcelo Taveira, do curso de Turismo da UFRN aqui de Currais Novos, e estamos visitando o prédio para conhecermos os espaços e saber quais as prioridades da gestão para este prédio”, disse o professor Alessandro.

A Secretária Ana Albuquerque mostrou a planta de todo o prédio e reforçou a necessidade de uma revitalização, que deverá contemplar acessibilidade em todos os espaços. “Este prédio tem uma história importante para nossa cidade e nosso desejo é que ele seja revitalizado, e essa parceria com a UFRN é de grande importância”, disse a secretária da SEMTUR.

O prédio foi construído em 1924 e possui dois pavimentos, fachada decorada com linhas e figuras geométricas típicas da arquitetura moderna do século passado. Foi moradia do político Aproniano Pereira, e segundo relatos do escritor, professor e historiador Joabel Rodrigues (in memorian), o “Bangalô de Antônio Bezerra”, como também é conhecido o prédio, foi adaptado na gestão do prefeito Mariano Guimarães (1963-1969) para o funcionamento do fórum