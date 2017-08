Alunos da UFRN recebem diploma da Universidade Paris-Sorbonne

Dois alunos de graduação em Letras Língua Francesa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) receberam nesta terça-feira, 1º de agosto, o diploma de formação pela Université Paris 4 – Sorbonne, adquirido após dois anos de estudos na universidade francesa. A reitora da UFRN, Angela Maria Paiva Cruz, entregou os diplomas conquistados pelo bom desempenho de Renato José Galdino Pereira e Keytiane Barbosa da Silva, que realizaram a graduação-sanduíche por meio do Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

“Vocês orgulham a UFRN pelo esforço de aproveitar com excelência essa oportunidade que valoriza as licenciaturas e a política de internacionalização. Manifestamos nossos parabéns e agradecemos o belíssimo desempenho”, disse a reitora. Para os estudantes, a experiência foi enriquecedora pela vivência cultural e científica em uma das instituições mais tradicionais no ensino da língua francesa.

“Este diploma abrirá muitas portas tanto na vida profissional como também acadêmica”, afirmou Renato Galdino, que pretende retornar à França na pós-graduação. O mesmo plano será traçado por Keytiane Barbosa, que ressaltou a importância da imersão na cultura francesa para o crescimento profissional e humano, ao reconhecer e aceitar as diferenças entre pessoas de diferentes nacionalidades.

A entrega dos diplomas também contou com a presença do secretário de Relações Internacionais da UFRN (SRI) e da secretária adjunta, Márcio Venício Barbosa e Renata Archanjo, além da pró-reitora adjunta de Graduação da UFRN, Érika Gusmão Andrade.

Marina Gadelha – ASCOM – Reitoria/UFRN