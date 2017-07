Alcimar Monteiro, Mastruz Com Leite, Cavalo de Pau, e artistas locais, são atrações do Pavilhão de Sant’Ana 2017

A 209ª Festa de Sant’Ana de Currais Novos terá suas três grandes noites de Pavilhão com shows de artistas locais e de renome nacional que se apresentarão no palco montado na Avenida Cel. José Bezerra. As atrações são patrocínio da Prefeitura Municipal, Fecomércio e Assembleia Legislativa. No dia 23, shows de Cavalo de Pau e Rafael Bezerra; no dia 24, a animação será de Mastruz com Leite e Daniel Nogueira; e na terceira e última noite de Pavilhão, no dia 25, grande show de Alcimar Monteiro, Isaac Galvão e Raynel Guedes.