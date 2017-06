Alberto Fraga diz que FHC fumou “maconha estragada”

Aliados históricos, o PSDB e o DEM não passam por uma boa fase do relacionamento. O deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF), presidente regional do partido, atacou ontem nas redes sociais o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, principal expoente dos tucanos. “Depois que FHC passou a defender a liberação da maconha, suas ideias não andam nada boas! O que ocorreu? Fumou e estava estragada. Só pode”, afirmou Fraga. “FHC foi o responsável pela ascensão do Lula, não preparou a sucessão do seu governo e, agora, parece que quer trazer o ladrão barbudo de volta”, acrescentou o parlamentar.

Helena MaderCB.Poder -Coreio Braziliense