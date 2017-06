Agricultores do Norte e Nordeste pode ter desconto de até 95% em refinanciamento de dívida

Agricultores do Norte e Nordeste que tiveram operações contratadas até dezembro de 2011 têm até o final do ano para liquidar ou renegociar dívidas de financiamento. A renegociação pode render descontos de até 95% sobre o saldo devedor. Ao pagarem as dívidas, os produtores podem, novamente, ter acesso aos fundos constitucionais de financiamento do Norte e do Nordeste.

Cerca de 46 mil pessoas já regularizaram a situação e os valores quitados somam mais de R$ 2 bilhões. Mais de 1 milhão de operações de crédito podem ser retomadas. Os interessados devem procurar a agcia bancária onde o empréstimo foi contratado.