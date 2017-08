Agosto Lilás conscientiza a população sobre os tipos de violência doméstica

Governo do Estado, através da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres lançou nesta terça-feira (25) “Agosto Lilás” durante evento para imprensa e convidados. Criado pela Lei Ordinária nº10.066, de maio de 2016, que instituiu no calendário oficial do Rio Grande do Norte este como sendo o mês de proteção a mulher. Durante 30 dias serão desenvolvidas ações diversas para conscientizar a população sobre os tipos de violência doméstica, os direitos das mulheres e, sobretudo, divulgar que “violência contra a mulher não tem desculpa, tem conseqüências”. Entidades, órgãos e instituições públicas e privadas promoverão eventos com a temática. A programação tem início dia 1. de Agosto com a iluminação em Lilás de prédios, pontes e viaduto. Seguem-se palestras em fábricas e shopping, os debates, as audiências e sessões nas casas legislativas, a participação de escolas públicas e privadas (Neves, Marissa e CEI), as blitz junto com o DETRAN e a distribuição de material educativo em vários pontos da cidade. Ação junto com CBTU, MPF, Defensoria Pública e Tribunal de Justiça, também estão previstas, assim como um dia de atendimento exclusivo para mulheres na Central do Cidadão para emissão de documentos. “As ações serão desenvolvidas para que as mulheres se reconhecem juntas como sujeitos de direitos, serve para a criação de uma nova cultura, de uma nova realidade que estabeleça a igualdade de tratamento e de poder entre homens e mulheres, igualdade essa que requer também a adoção de políticas públicas eficazes à transformação social”, explicou Flavia Lisboa, titular da SPM.

Participaram do lançamento do Agosto Lilás o comandante geral da PM, André Azevedo; o Comandate do Corpo de Bombeiros, Sócrates Mendonça Júnior; a secretaria de Segurança Pública, Scheila Freitas; a deputada Cristiane DANTAS, as vereadoras Júlia Arruda e Carla Dickson, o juiz Deyvis Marques, da Coordenadoria da Mulher em situação de violência doméstica e familiar, dentre outras autoridades. O evento contou com a apresentação do monólogo “Sangue”, executado pela sub-tenente da PM, Célia Melo. Vale ressaltar que só três estados do Brasil promovem o Agosto como o mês de proteção da Mulher, além do RN, só Pernambuco e Mato Grosso do Sul.

PROGRAMAÇÃO

TERÇA-FEIRA (1)

08h | Município de São José de Mipibu

Abertura oficial da Campanha Agosto Lílas

09h | Câmara Municipal de Natal

Frente parlamentar Mulher Evangélica

14h | Assembleia Legislativa (Plenarinho)

Lançamento da frente parlamentar da mulher. Uma luta por respeito e dignidade. Dep. Cristiane Dantas. Exposição Kalina Veloso #eumereçorespeito

18h | Natal e Municípios

Iluminação lilás dos prédios apoiadores da campanha do Agosto Lilás

QUARTA-FEIRA (2)

08h às 18h | Colégio Marista de Natal

Palestras e rodas de conversas com alunos e professores – Lei Maria da Penha

08h | Escola Myriam Coeli – Conjunto Nova Natal – Lagoa Azul

Palestra sobre a Lei Maria da Penha e prevenção a violência contra a mulher

QUINTA-FEIRA (3)

08h | CBTU – Ribeira

Panfletagem e teatro de trens.

19h | Academia Norte-Rio-Grandense de Letras

Lançamento da “Nós do RN”

SEXTA-FEIRA (4)

08h | GBS – Grupo de Busca e Salvamento dos Bombeiros

Palestra sobre a Lei Maria da Penha com Bombeiros Mirins

14h | Cosern

Palestra sobre a Lei Maria da Penha

19h | Hotel Praia Mar – Ponta Negra

Abertura do III Workshop Regional Nordeste da Rede Trans em Natal

SÁBADO (5)

16h | Av. Engo Roberto Freire

Blitz Educativa

16h30 | Estádio Frasqueirão

Ação de conscientização durante o jogo

SEGUNDA (7)

9h às 14h30 | Central do Cidadão – Shopping Via Direta

Serviços exclusivos para a mulher.

9h | Assembleia Legislativa do RN

Sessão solene – 11 anos de Lei Maria da Penha

13h | Plenarinho da Assembleia Legislativa

Palestra Ronda Maria da Penha – Major Denice Santiago PM/BA

TERÇA (8)

8h | CAERN – Gerência Natal Sul

Palestra Lei Maria da Penha

9h | Auditório da Emater

Apresentação do Projeto “O Valente não é violento” para escolas estaduais que já estão sendo atendidas pelo projeto

QUARTA (9)

9h | Comunidade indígena de Catú – Município de Goianinha/Canguaretama

Ação com equipe multidisciplinar para a emissão de CTPS, CPF, RG (primeira via) e exibição de filmes

14h | Assembleia Legislativa do RN

Palestra – Luta das mulheres por direitos igualitários – Com Juliete de Abreu

QUINTA (10)

9h | CAERN – Natal Norte

Palestra Lei Maria da Penha para funcionários

15h | Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres – SPM RN

Assinatura do Termo de Convênio de cooperação técnica do Projeto Maria da Penha vai às escolas com os municípios

SEXTA (11)

8h | Creche Municipal Maria Lala – São Gonçalo do Amarante

12ª edição do projeto “Mulher viver com dignidade e Maria da Penha vai às escolas

15h | Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

Audiência Pública

SEGUNDA (14)

7h às 9h | Shopping Via Direta

Adesivaço

10h30 | Partage Norte Shopping

Adesivaço e Blitz Educativa

14h | Parque da Cidade

Palestra – Programa Agente Mirim Ambiental de Natal

TERÇA (15)

8h | Colégio Cei Mirassol

Palestra e Roda de Conversas – Lei Maria da Penha

14h às 19h | Colégio das Neves

Palestra para professores – Lei Maria da Penha

QUARTA (16)

8h | Comunidade Quilombola de Grossos – Município de Bom Jesus

Ação com equipe multidisciplinar para a emissão de CTPS, CPF, RG (primeira via) e exibição de filmes

QUINTA (17)

9h às 15h| Vila Cidadã Mulher – São Tomé

SEXTA (18)

8h | Câmara Municipal de Parnamirim

Audiência Pública

19h | UNI – RN

Roda de conversas com professores e funcionários

SEGUNDA (21)

8h | Complexo Judiciário de 1º e 2º Juizado da Comarca de Natal

8ª Semana Nacional de Justiça pela Paz em Casa (Mutirão de processos de VD)

9h | Midway Mall

Panfletagem, palestra e roda de conversas

TERÇA (22)

14h30 | Coteminas – Macaíba

Palestra Lei Maria da Penha para funcionários

18h | Fortes informática / Gomes de Matos ABRH

Pizza com RH – Palestra empoderamento feminino

QUARTA (23)

9h | Confecções Guararapes

Teatro e Palestra – Lei Maria da Penha

8h às 17h | Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres – SPM RN

Elaboração do Plano Estadual de mulheres presas e egressas

QUINTA (24)

9h | Coteminas – Unidade São Gonçalo

Palestra – Lei Maria da Penha

SEXTA (25)

8h | UNI- RN Clínicas Integradas

Ações de conscientização e Palestra – Lei Maria da Penha

SÁBADO (26)

8h | Guarapes

Ação quebrando o silêncio e Unidade Móvel com equipe multidisciplinar

SEGUNDA (28)

16h às 19h | UNI- RN Biblioteca

Diálogos 5 em 100 – Mulheres em busca do enfrentamento à violência

TERÇA (29)

14h | Câmara Municipal de Natal

Aula de defesa pessoal para servidoras

QUARTA (30)

16h às 19h | Auditório TER – Formatura Corpo de Bombeiros

Palestra Lei Maria da Penha

QUINTA (31)

8h | Quartel da PM

Encerramento do Agosto Lilás

8h30 |São José de Mipibu

Audiência Pública e 1ª Corrida Amadora de Mulheres

14h | Partage Norte Shopping

Exposição

Filme

Palestra

ASSECOM/RN