Agora é definitivo, Genilson Borges é o novo Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

Em janeiro de 2017 o Sr Genilson Borges era nomeado secretário municipal de agricultura e Abastecimento do município de Lagoa Nova, através da Portaria nº 009/2017 de 01 de janeiro de 2017.

30 dias após, o gestor municipal através da secretaria de administração publicava no diário oficial dos municípios do Rio Grande do Norte, a

Portaria de exoneração Nº 052/2017 de 31 de janeiro do ano em curso, tornando sem efeito a portaria de nomeação 009/2017 de 01 de janeiro de 2017.

E mais uma vez o Sr Genilson Borges foi novamente nomeado para exercer a função de Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento através da Portaria nº 054/2017 de 13 de fevereiro de 2017.

Que faça um bom trabalho frente à Secretaria, pois é uma pessoa com amplo conhecimento na área e com isso quem ganha são os agricultores e produtores rurais do município de Lagoa Nova.