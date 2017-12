Agentes penitenciários devem paralisar as atividades nesta quarta-feira

Crédito da foto: Divulgação

Os agentes penitenciários do Rio Grande do Norte retomam nesta quarta-feira, 20, a greve. O sindicato que representa os agentes lembra que a categoria está em estado de greve desde o dia 13 de dezembro, mas tinha retomado as atividades após o Governo enviar o projeto referente aos níveis.

Com isso, as visitas, audiências e banho sol nos presídios potiguares estão suspensos.

A medida foi decidida na noite desta terça-feira, 19. A orientação de paralisar os serviços partiu do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado do Rio Grande do Norte (Sindasp/RN).

A presidente do Sindasp-RN ressalta que os agentes devem agir em duas frentes, nesta quarta-feira. Uma delas é a partir das 8h se concentrarem no prédio da Sejuc, para acompanhar o secretário na verificação da proposta que está sendo construída.

A partir das 9h, outra frente de agentes penitenciários atuará na Assembleia Legislativa, para cobrar dos deputados o quórum suficiente para que o projeto seja votado. No entanto, Vilma ressalta que o Sindicato ainda irá analisar essa nova proposta para saber se ela é viável e atende o que os agentes querem e, então, será feita uma avaliação se a matéria segue para votação ou é retirada de pauta.

De acordo com Vilma Batista, apenas os serviços essenciais devem ser mantidos.