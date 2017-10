Afonso Bezerra recebeu 25º edição do Vila Cidadã

Nesta quinta-feira (26), o projeto Vila Cidadão foi realizado no município de Afonso Bezerra. Foram oferecidos os serviços públicos do estado, além de um dia de educação, lazer e cidadania. Cerca de 1.200 pessoas foram atendidas com serviços como emissão da identidade, CPF, intermediação de emprego, consulta a programas sociais e realização de testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites.

O evento foi realizado no Centro de Educacional Municipal Batista Monte Negro, na Rua Floriano Paulino Pinheiro, no bairro Nova Descoberta, e contou com a presença da secretária da Sethas-RN, Julianne Faria, do prefeito do município, Chico Bertuleza, vereadores e lideranças locais.

“O Vila Cidadã chega hoje em Afonso Bezerra para levar os principais serviços do estado para a população. É uma ação que busca dialogar e manter o governo perto da população que mais precisa dos serviços. Só aqui serão feitas 200 identidades, 120 CPFs, 400 testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, além de ações educativas e informações sobre programas sociais”, ressaltou a secretária.

O Vila Cidadã é coordenado pela Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas-RN) e conta com o apoio e participação do Itep, Detran, Caern, AGN, Cehab, Procon, Secretaria de Saúde, Ipem, Idema, Defensoria Pública, Semarh, Emater e Segurança Pública. O Vila Cidadã também conta com a parceria do Sindicatos das Empresas de Pesca do RN (Sindpesca) que fornece peixe para distribuição durante as atividades. O projeto já atendeu 18 municípios e seis bairros de Natal, contabilizando cerca de 50 mil atendimentos.

ASSECOM/RN