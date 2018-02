Aeroporto Internacional de Natal deve receber 43 mil pessoas durante o carnaval

Crédito Paulo Lopes – M&E- foto Canindé Soares

A Inframerica estima que cerca de 43 mil passageiros utilizarão o Aeroporto de Natal para viajar durante o feriado prolongado de carnaval. O movimento aéreo deverá ser de 299 pousos e decolagens e mais 40 voos extras para atender à demanda adicional do recesso. A avaliação da concessionária é de um movimento de passageiros 5,4% maior que o registrado no carnaval de 2017.

O dia com maior fluxo deverá ser nesta sexta-feira (9), em que aproximadamente 8,1 mil pessoas chegam ou partem do Aeroporto. Os horários previstos com as maiores movimentações serão de 13h00 às 17h00 e das 23h às 2h do sábado (10). Na quarta-feira de Cinzas, retorno do Carnaval, deve haver movimentação de 8 mil pessoas.