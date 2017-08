Adutora Manoel Torres deixa de abastecer São Fernando e Timbaúba dos Batistas

A partir desta terça-feira, a Adutora Manoel Torres, localizada na cidade de Jardim de Piranhas, região Seridó do Estado, será paralisada. Assim, deixa de abastecer as cidades de São Fernando e Timbaúba dos Batistas, que passam a receber água de sistemas locais. Em São Fernando, o abastecimento passa a ser feito com água do açude público, enquanto em Timbaúba dos Batistas, a população será atendida pelo açude da Fazenda Vida Nova.

A paralisação da adutora já estava prevista, segundo informa a gerente da Regional Seridó da Caern, Rosy Gurgel. O abastecimento pela Manoel Torres vinha sendo feito porque o período de chuvas ocorridas este ano tinha alimentado o manancial de onde a água era captada para as duas cidades. Antes da Adutora Emergencial, a Manoel Torres também abastecia Caicó.