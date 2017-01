Acre manda 15 elementos perigosos para o Presídio Federal de Mossoró

Pelo menos 15 presos do sistema carcerário do Acre estão sendo transferidos para o presídio federal de Mossoró. O voo saiu do aeroporto de Rio Branco com destino à cidade potiguar no final da manhã desta quinta-feira (12), segundo informações do secretário de Segurança do Acre, Emylson Faria. A operação de embarque foi realizada pelo Sistema Integrado de Segurança Pública, com apoio da Polícia Federal. Os 15 presos transferidos para Mossoró são condenados por várias de crimes e cumprem pena em regime RDD. O governo do Acre solicitou a transferência porque eles estariam ameaçando o sistema carcerário. Havia o temor de rebelião no modelo que ocorreu nos presídios do Amazonas e Roraima. Além da transferência dos 15 perigosos, a Secretaria de Segurança do Acre, com apoio do Governo Federal, adotou outras medidas para resguardar o sistema carcerário e evitar a ocorrências de rebeliões.