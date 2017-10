Ações na saúde são tema de reunião entre reitora e prefeito de Natal

ASCOM – Reitoria/UFRN – crédito da foto Cícero Oliveira

Duas ações na área da saúde que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) pretende implantar no próximo ano foram pauta de reunião da reitora da UFRN, Ângela Maria Paiva Cruz, com o prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. O primeiro assunto envolveu também o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Kleber Morais, pois o processo para a cessão à UFRN do terreno vizinho à Maternidade Leide Morais, na Zona Norte, será encaminhado até esta quarta-feira, 25, para assinatura do prefeito. Assim, o gestor do município pediu para que na próxima sexta-feira, 27, ocorresse outra reunião para formalizar o ato.

No local, a UFRN e a Ebserh querem instalar uma nova unidade de atendimento da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), nominada simbolicamente como Hospital da Mulher, com a oferta de 220 leitos. A reitora destacou que as duas instituições chegaram a este número levando em consideração uma avaliação feita na região, “uma das que mais cresce em Natal e que propiciará uma inserção social da Universidade cada vez mais forte”. Também esteve presente na reunião o superintendente da MEJC, Murilo Britto.

Em seguida, a diretora do Instituto Medicina Tropical (IMT), Selma Jerônimo, apresentou o projeto das instalações da nova unidade do IMT ao prefeito. O prédio ficará localizado ao lado do Hospital Giselda Trigueiro, funcionando como um braço operacional da unidade hospitalar, elevando de 15 mil para 80 mil atendimentos anuais. Ela destacou a resolutividade como um dos aspectos de destaque da iniciativa. “As pessoas que se dirigirem ao hospital poderão resolver tudo no mesmo lugar, com efetividade do serviço, integralidade das ações e intersetorialidade. Observamos sobretudo as demandas e necessidades dos usuários”, colocou.

A reitora da UFRN salientou ainda que a parceria da prefeitura é essencial para que, após a inauguração do prédio no primeiro semestre de 2018, toda a capacidade das instalações possa ser revertida em benefício para a população. Além disso, há a necessidade de melhorar a malha viária em torno do Giselda Trigueiro. Para isso, a secretária da STTU, Elequicina Santos, participa de reunião na UFRN na próxima quinta-feira, 26. Também esteve presente na reunião o superintendente de Infraestrutura da Universidade, Luis Pedro.