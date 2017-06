Ação divulga destinos potiguares para quase 700 mil pessoas

Natal e o Rio Grande do Norte serão temas de estreia da primeira websérie produzida pela equipe de comunicação do Aeroporto Internacional Tom Jobim, popularmente conhecido como Galeão.

Em uma articulação junto com a Secretaria de Turismo do RN e a Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), a equipe conseguiu a logística de hospedagem, alimentação e passeios para as filmagens.

“Teremos nossos principais destinos em destaque na web, em redes sociais com milhares de seguidores – hoje uma ferramenta de crescente engajamento de usuários interessados em conhecer novos lugares”, comentou o secretário estadual de Turismo, Ruy Gaspar.

Junto à equipe do Rio Galeão está também a influenciadora Amanda Antunes,cujo instagram possui mais de 100 mil seguidores. Ela funcionará como personagem da websérie ‘RioGaleão Explore’ e também como divulgadora dos destinos potiguares. A primeira postagem de Amanda em seu instagram, na Lagoa de Jacumã, já obteve mais de 1670 curtidas.

“São mídias digitais fortíssimas para nós porque atinge um público específico, interessado em viajar. E são milhares de seguidores, tanto do Rio Galeão quanto da Amanda. E tudo isso por um investimento baixo de logística promovido pela Emprotur com apoio do trade turístico”, ressaltou a presidente da Emprotur, Aninha Costa.

A websérie será exibida nas redes sociais do Rio Galeão. O instagram do Aeroporto tem hoje quase 35 mil seguidores e a fanpage (facebook), mais de 520 mil. Somados aos 100 mil do instagram de Amanda Antunes, as gravações serão exibidas para quase 700 mil internautas.

Segundo a jornalista responsável pelo programa, Ana Lopes, a websérie será transmitida já no mês de julho. “Nossa intenção é realmente vender pacote, vender o destino, fomentar o turismo local em nossas redes sociais”.

O programa terá duração máxima de 3’50’’, adequado ao formato de uma websérie para o facebook. Além desse vídeo, várias pílulas temáticas de um minuto serão postadas no instagram, sobre praias, sobre gastronomia, etc.

E não bastasse o número de seguidores das redes sociais do Galeão, essas postagens também serão impulsionadas para atingir um público ainda mais abrangente, direcionadas aos estados que possuem conexão com o Galeão para Natal, segundo Ana Lopes.