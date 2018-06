Ação da Polícia Federal impede assalto de carros-fortes na BR 304

Crédito da foto: Divulgação Jornal de Fato

Através de sua assessoria de comunicação, a Polícia Federal, juntamente com policiais militares do Comando Tático Rural (Cotar) e apoio dos grupos táticos de Pronta Intervenção (GPI) da PF no Rio Grande do Norte e do Ceará, informou que conseguiu evitar na noite desta segunda-feira, 25, um assalto a dois carros-fortes que seguiam de Mossoró com destino a Fortaleza/CE e foram interceptados por criminosos na BR 304, na altura de Aracati/CE.

De acordo com o órgão, cerca de oito homens fortemente armados renderam os vigilantes e chegaram a explodir um dos carros-fortes com dinamite. Porém o bando não conseguiu a retirada dos valores. Houve intensa troca de tiros e os suspeitos, embora cercados, se aproveitaram da escuridão no local e conseguiram empreender fuga.

Segundo a PF, os bandidos adentraram ao matagal e continuam sendo caçados na região. Os vigilantes foram resgatados ilesos. Foram apreendidas e encaminhadas para os procedimentos legais na Delegacia da PF, uma arma de fabricação artesanal, uma espingarda calibre 12, que havia sido tomada dos seguranças e dois veículos.

Ainda de acordo com a PF, esse trabalho conjunto foi resultante de uma investigação iniciada pelo órgão ainda no ano de 2017.